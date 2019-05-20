«إينوك» تتعاون مع «مورو» للتحول الرقمي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

وقّعت مجموعة إينوك اتفاقية مع «شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)» المملوكة لحكومة دبي، والتي توفر حلول التحول الرقمي التي تساهم في تعزيز الإمكانيات الرقمية في العمليات التشغيلية، وذلك بهدف تولي الشركة إدارة التحول الرقمي في عمليات إينوك.

توقيعوقع اتفاقية الشراكة سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك؛ والمهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس «شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)»، في مقر إينوك الرئيسي في دبي.

وقال سيف الفلاسي: تستند استراتيجية التحوّل الرقمي التي نتبعها إلى رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تحثنا دائماً على الارتقاء بأدائنا نحو آفاق جديدة من التميز، ووضع أسس راسخة للنجاح المستقبلي. ونؤكد عبر هذه الشراكة عمق التزامنا بخطة دبي 2020 ومبادرة دبي 10X والأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

متغيرات

وقال المهندس مروان بن حيدر: في ضوء المتغيرات المتسارعة التي تفرضها التقنيات الرقمية الحديثة في العالم، وفي قطاع الطاقة تحديداً، لا بد من دراسة السبل المثلى لإحداث تغيرات نوعية على المستوى المؤسسي، تكون الحلول الرقمية التي تربط جميع العمليات والأعمال من مقوماتها الأساسية. وبالنظر إلى دور «مورو» في مبادرة دبي 10X، فإننا ملتزمون بتوطيد أواصر التعاون البنّاء مع الشركات المحلية والإقليمية.