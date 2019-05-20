«إمباور» توفر تبريد المناطق لتوسعات سكن ومنتجعات رويال أتلانتس

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» بدء تزويد خدمات لتبريد المناطق لمشروع توسعات سكن ومنتجعات رويال أتلانتس الواقع على جزيرة نخلة جميرا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10,650 طن تبريد، وذلك ضمن استعدادات الفندق لـ«إكسبو 2020»، حيث تم توصيل المشروع بخدمة تبريد المناطق خلال شهر مايو الجاري. وأُعلن مؤخراً أن نسبة إنجاز تنفيذ مشروع التجديد والتوسعة في المنتجع وصلت إلى 85%.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: نعمل مجدداً في مشروع سكن ومنتجعات رويال أتلانتس لتوفير 10,650 طن تبريد لمشروع التوسعة الجديدة، وذلك يعكس مدى الثقة المتزايدة التي تحظى بها «إمباور» لدى المستثمرين والمطورين، ويسعدنا أن نضع بصمتنا في أكبر مشروع سياحي وتجاري بالدولة والمنطقة عموماً، حيث سيتحول المشروع إلى واحد من أفضل الأماكن للسكن والعيش في العالم، ونسهم برفقة شركائنا الاستراتيجيين في ترسيخ مكانة دبي وجهة أولى إقليمياً ورائدة عالمياً في قطاعي الضيافة والسياحة، ومشاركة جميع الأطراف الفاعلة لكي تكون دبي المدينة الأكثر استدامة في العالم، من خلال العمل على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.