«دو» تعزز خبرات فرقها الفنية والهندسية

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

تواصل دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، جهودها المبذولة للارتقاء بتجربة عملائها ورفدهم بخدمات اتصال مميزة، حيث أعلنت الشركة عن إجراء برنامج تدريبي جديد، يهدف إلى تزويد فرقها الفنية والهندسية بخبرات ومهارات عالمية المستوى، تتيح لهم توفير تجربة اتصال فائقة الجودة لعملاء الشركة على امتداد الإمارات.

وسيتمكن فنيو ومهندسو دو من خلال حصولهم على برامج تدريبية شاملة من خبراء شركة «لينكسس» العالمية المتخصصة في الشبكات السلكية واللاسلكية والتابعة لشركة «بيلكن إنترناشيونال»، من تعزيز خبراتهم وجاهزيتهم لمعالجة متطلبات العملاء بشكل سلس وسريع لا سيما في ما يتعلق بالمعدات.

خبرات ومهارات

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «يشهد عالم خدمات الاتصال تطورات كبيرة مع ظهور المزيد من التقنيات والحلول الجديدة التي تتطلب خبرات ومهارات متعددة للاستفادة منها وتسخيرها لخدمة عملائنا.

وحرصاً منا على تزويد العميل بأفضل تجربة اتصال ممكنة باعتباره جوهر جميع عملياتنا، والأساس الذي نبني عليه خططنا واستراتيجياتنا، نهدف من خلال تزويد فرقنا الفنية والهندسية بمزيد من الخبرات والمهارات إلى تمكينهم وضمان جاهزيتهم الكاملة للتعامل بشكل فعّال مع متطلبات العميل لا سيما في ما يتعلق باستكشاف الأعطال وإصلاحها. ونحن فخورون بهذه الخطوة التي تحمل في طياتها قيمة كبيرة لعملائنا على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع إلى الإيجابيات التي ستقدمها لهم خلال الأشهر والسنوات المقبلة».

دعم

ومن جهته أمانولا خان، العضو المنتدب لشركة «لينكسس» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «نسعى في لينكسس إلى تقديم الدعم لجميع عملائنا من شركات الاتصال حول العالم. ويسعدنا التعاون مع دو في هذه الشراكة المميزة التي سنقدم من خلالها التدريب للفرق الفنية والهندسية التابعة لها، وبالتالي مساعدة الشركة في رحلتها نحو تعزيز قدراتها وحلولها المقدمة لعملائها النهائيين سواء على أرض الواقع أو عبر نقاط التواصل الرقمية».

ويمكن للعملاء الآن الاستفادة أيضاً من التجربة العملية لتطبيق «لينكسس سمارت واي فاي»، الذي يتوفر على متجري ioS وAndroid ليحصلوا على مستويات أعلى من الراحة في ما يتعلق بإدارة إعدادات شبكات الاتصال اللاسلكي الخاصة بهم، حيث يتيح تطبيق واي فاي الذكي للمستخدمين التحكم وإدارة ومراقبة شبكتهم المنزلية بالكامل حتى لو كانوا خارج المنزل. وتشمل الميزات التي يقدمها التطبيق تمكين الضيوف من الاتصال بالشبكة وتحديد أولويات الوسائط ومراقبة أولياء الأمور إلى جانب خريطة الشبكة.

تحديات

تشمل التحديات الأكثر شيوعاً التي يواجهها العملاء عادة مع الشبكات المنزلية والمكتبية ضعف إشارة الشبكة أو وقت الاستجابة المنخفض نتيجة عمليات التحميل الزائد وتأخر الإشارة أثناء مكالمات الفيديو أو ممارسة الألعاب. وسيتمكن فنيو ومهندسو دو بعد حصولهم على تدريب عالي الجودة من خبراء شركة «لينكسس» من حل جميع المشكلات التي يمكن أن يواجهها العميل بما يضمن حصوله على تجربة استخدام مميزة.