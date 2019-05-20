بدء أعمال البنية التحتيّة لمشروع جزيرة الجبيل

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـــ البيان

أعلنت شركة جبيل للاستثمار، المطوّر لمشروع جزيرة الجبيل الذي أُطلق مؤخراً في أبوظبي بقيمة 5 مليارات درهم تعيين شركة «المقاولون الخليجيون» لبدء أعمال الحفر والأعمال التمهيديّة للمشروع، والذي يتوقع الانتهاء منها في يناير 2020.

وتتضمن هذه المرحلة استخراج واستخدام ما يزيد على 2.5 مليون متر مكعب من المواد الإنشائيّة التي ستؤسس لإنشاء ما يفوق 40 كيلو متراً من الطرق وأكثر من 800 عقار سكني.

وقال منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار: ملتزمون بإنجاز المشروع وفقاً للإطار الزمني المحدد وبما يواكب أرقى المعايير الإنشائيّة والبيئيّة. وتحتضن جزيرة الجبيل مساحات واسعة مخصصة لمحميّة أشجار القرم، لتطوير أماكن ذات كثافة سكانية منخفضة.