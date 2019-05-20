«ستراتا» و«بيلاتوس» توسّعان إطار اتفاقية الشراكة

المصدر: العين - البيان

أعلنت «ستراتا للتصنيع» عن توسيع اتفاقية الشراكة التي تجمعها مع شركة «بيلاتوس المحدودة للطائرات» لتشمل برنامجاً جديداً من المواد المركبة لصالح طائرة رجال الأعمال «بي سي 24» المزوّدة بمحرّكين.

وبموجب الاتفاقية الموسعة، ستقوم «ستراتا» بتصنيع الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة الطائرة، في خطوة تأتي بعد مرور عام على إبرام الشركتين لاتفاقية الشراكة البارزة بشأن طائرات «بي سي 24». ويساهم توسيع الاتفاقية في تعزيز إطار التعاون بين الجانبين بحيث تصبح «ستراتا» مزوداً أساسياً لأجزاء هياكل الطائرات إلى شركة «بيلاتوس المحدودة للطائرات».

وقال إسماعيل علي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»: «خلال السنة الماضية، عملت ستراتا بدون كلل لضمان عملية تسليم الأسطح الخارجية لطائرة بيلاتوس وفق أعلى مواصفات الجودة العالمية. وتجاوز الأداء المميز لفرق العمل في أقسام الإنتاج والتوريد في ستراتا كافة التوقعات، مما ساهم بتوسيع نطاق التعاون مع بيلاتوس». وأضاف: «تعتبر بيلاتوس شريكاً رئيسياً ضمن شبكة شركائنا العالمية، وتسلط هذه الاتفاقية الموسعة الضوء على مدى تميز القدرات التكنولوجية المتقدمة التي تمتلكها ستراتا في سلسلة توريد قطاع الطيران العالمي وتفوقها في هذا المجال، ويشمل ذلك أجزاء هياكل الطائرات المصنوعة في الإمارات والتي تتمتع بأعلى المعايير العالمية».

وستسلم «ستراتا» أول شحنة من الأسطح الخارجية لرفارف الأجنحة لبيلاتوس لإجراء اختبار النموذج الأولي بحلول نهاية العام الجاري. من جانبه، قال رومان أمينغر، نائب رئيس قسم التصنيع لدى «بيلاتوس»: «يعتبر تسليم أول شحنة مكتملة من الأسطح الخارجية لبطن طائرات بي سي 24 خلال 8 أشهر فقط من توقيع العقد في أبريل من العام الماضي إنجازاً مهماً».