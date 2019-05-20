الفجيرة تطور مشاريع جديدة بهدف التنويع الاقتصادي

المصدر: Ⅶ دبي- أشرف رفيق

تطور الفجيرة مجموعة من المشاريع المتنوعة، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي، ويقع ميناء الفجيرة بالقرب من منطقة صناعة النفط الحرة، التي أصبحت مركزاً عالمياً لتخزين النفط ومنتجاته، وتم الإعلان عن إنشاء محطة تكرير نفط بطاقة 250 ألف برميل يومياً هناك أيضاً.

وتشمل المشاريع الجديدة التي تطورها الفجيرة مشروع توسعات المطار الدولي، التي تنفذها شركة أبوظبي للمطارات، ويشمل إنشاء ممر إقلاع وهبوط جديد وتوسيع الممر القائم والمبنى وإنشاء مباني ركاب جديدة.

كما تشمل تلك المشاريع طريق حمدان بن عبدالله الذي سيمتد إلى مسافة 4 كلم داخل المدينة لتسهيل المرور في منطقة وسط المدينة. ويتكلف المشروع 250 مليون درهم، ويتم أيضاً تطوير مشروع مدينة الشيخ محمد بن زايد، التي تقع على المشارف الجنوبية لمدينة الفجيرة. ويشمل المشروع إنشاء 100 فيلا وطرق جديدة ومحطات الصرف، وسوف يسهم في حل مشكلة الإسكان بالإمارة. وتشمل المشاريع الجديدة أيضاً مستشفى خليفة المركزي ومركز الفجيرة للأعمال ومشروع شاطئ الفجيرة، وتهدف تلك المشاريع، بجانب التنويع الاقتصادي، إلى رفع جاذبية الإمارة للاستثمارات الخارجية والداخلية.