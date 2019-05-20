تعيين حسن السويدي رئيساً تنفيذياً لـ«أبوظبي التنموية القابضة»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أعلن مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، تعيين محمد حسن السويدي رئيسا تنفيذيا للشركة. وتأسست شركة أبوظبي التنموية القابضة عام 2018 بهدف متابعة وتوجيه الشركات التنموية الخدمية في الإمارة لتمكينها من تحقيق التميز في مستويات الإنتاجية والكفاءة والجودة، بما من شأنه أن يساهم في تطوير أعمال هذه الشركات ومواكبة تطلعات رؤية أبوظبي المستقبلية. ويتمتع السويدي بخبرة طويلة في قطاعات مختلفة اكتسبها من عمله في مبادلة للاستثمار، حيث شغل عدة مناصب في إدارة الاستثمار في العقارات والضيافة والبنية التحتية والمرافق والتكنولوجيا والمعادن والتعدين، كما يتمتع بخبرة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والمحاسبة.

ويشغل السويدي عضوية مجالس إدارة بعض من أكبر الشركات الإقليمية، حيث يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة مياه وكهرباء الإمارات، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة أبوظبي للطاقة، وهو عضو مجلس إدارة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والشركة العربية الدولية للخدمات اللوجستية «أرامكس».