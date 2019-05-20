2.2 مليار درهم رهن عقاري في نخلة جميرا

المصدر: Ⅶ دبي- مشرق علي حيدر

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3 مليارات درهم، حيث سجلت الرهونات قيمة قدرها 2.8 مليار درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 2.6 مليار درهم

و29 رهن فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 2.2 مليار درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 454 مليون درهم.

وجرى رهن قطعتي أرض في نخلة جميرا، القطعة الأولى بلغت مساحتها 78.778.42 متراً مربعاً جرى رهنها بقيمة 1.5 مليار درهم، أما قطعة الأرض الثانية فقد بلغت مساحتها 21.8747.12 متراً مربعاً وجرى رهنها بقيمة 560 مليون درهم، وغالباً ما تلقى طلبات رهن الأراضي التجارية في نخلة جميرا قبولاً واسعاً لدى البنوك التي تتنافس على تمويلها.

وشهدت الدائرة تسجيل 140 مبايعة بقيمة 200 مليون درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 70 مليون درهم و116 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 140 مليون درهم.

تعتزم مراس فتح أبواب الاستثمار أمام الراغبين بتملك العقارات في مجمع فلل تاون هاوس بجزيرة لامير، ويعد ثاني الوجهات السكنية في الجزيرة بعد «بروت دي لامير» الذي شهد إقبالاً غير مسبوق من جانب المستثمرين لاسيما وأنه أول مشاريع التملك الحر في منطقة جميرا، ويضم المشروع الجديد قرابة 76 فيلا تاون هاوس مطلة على البحر.

ويوفر المشروع مناظر بانورامية على البحر مع مرافق عالمية المستوى توفر للسكان تجربة حياتية لا مثيل لها، ويشمل ذلك صالة رياضية، وحمامات سباحة، وطريقاً للوصول إلى الشاطئ.

وقالت مراس في وقت سابق إن الحي الأول في «بورت دي لا مير»، واسمه «لا كوت»، سيجري تسليمه في 2020 ويضم حوالي 400 شقة.