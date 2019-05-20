الإمارات تتصدر المنطقة في الثورة الصناعية الرابعة

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

أكد تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الإمارات تتصدر المنطقة في تبني الثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى أن تبني التقنيات الرقمية في الإمارات يسير بمعدل سريع مقارنة ببقية الدول، بما في ذلك إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وذكر التقرير أن القادة والهيئات في حاجة إلى فهم وتعلم كيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة التي تشمل اتصالات الجيل الخامس والتقنية السحابية والبيانات والذكاء الاصطناعي لتجنب اختفاء أسواقهم بحلول عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات أصبحت رائدة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي بإطلاقها أكثر من مبادرة تخص التقنيات الحديثة اعتباراً من 2017، عندما أصبحت أول دولة في المنطقة تنشئ وزارة للذكاء الاصطناعي.

وافتتحت الإمارات أخيراً مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي ليكون الأول من نوعه في المنطقة والخامس على مستوى العالم.

كما أن حكومة الإمارات تحث المنظمات والهيئات من القطاعين العام والخاص، على تشجيع وتبني التقنيات الحديثة الأربع المذكورة بكل الطرق والحوافز الممكنة. وقال التقرير إن حي الطباعة الثلاثية في دبي هو مثال حي على تطبيق مفهوم الذكاء الاصطناعي حالياً.