«أرابتك» تبني 322 فيلا في «أمارانتا» بـ207 ملايين درهم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «أرابتك القابضة» عن فوز شركة «أرابتك للإنشاءات» التابعة لها بعقد من «دبي للعقارات» لإنشاء 322 فيلا في مشروعها «أمارانتا» الواقع في التجمع السكني فيلانوفا في دبي. وذكرت الشركة في بيان لها أمس على سوق دبي المالي، أن قيمة العقد الذي فازت به شركة «أرابتك للإنشاءات» يبلغ 207 ملايين درهم.

وأضافت إنه من المقرر أن تبدأ الشركة التابعة بأعمال العقد على الفور ومدة 20 شهراً. وتمثل فيلانوفا تجمعاً سكنياً يسهل الوصول إليه في دبي لاند، حيث يقع على تقاطع طريق دبي - العين مع شارع الإمارات، ويتميز هذا التجمع بقربه من أكبر مراكز الأعمال والتسوق والبيع بالتجزئة في دبي.

وصرح بيتر بولارد، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأرابتك القابضة: إن فوز «أرابتك للإنشاءات» بعقد تنفيذ المرحلة السادسة من مشروع فيلانوفا يعزز من العلاقة الممتدة مع دبي للعقارات، كما أنه يستند إلى حافظة مشاريع الشركة في تنفيذ مشاريع فلل سكنية على أعلى مستوى من الجودة.