«عزيزي للتطوير العقاري» تكشف عن «كونكت باي»

المصدر: دبي - البيان

كشفت «عزيزي للتطوير العقاري» عن مشروعها السكني الجديد «كونكت باي عزيزي» في الفرجان الذي يشتمل على 254 وحدة سكنية، تتراوح بين 190 وحدة استوديو، و41 شقة من غرفة واحدة، و14 شقة من غرفتين، موزعةً على سبعة طوابق. ويمكن للقاطنين في «كونكت باي عزيزي» الوصول بسهولة إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، وخط مترو دبي الجديد المؤدي إلى موقع «إكسبو 2020»، فضلاً عن قربه من أبرز مناطق الجذب في دبي.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري»: يشكل الموقع عاملاً مهماً عند اتخاذ قرار شراء المنزل، خاصةً قرب أي مشروع من أسواق التجزئة والترفيه ومراكز العمل. وقد أثبتت مشاريعنا في منطقة الفرجان تميزها، بعد أن نجحنا في بيعها بسرعة قياسية.