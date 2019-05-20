«جيميني العقارية» تعلن تسليم «سيمفوني» في 2021

المصدر: دبي- البيان

أعلنت جيميني العقارية الذراع العقارية لمجموعة جيميني، تسليم مشروعها الثاني «سيمفوني» خلال الربع الأول من عام 2021، والذي يتألف من 450 وحدة سكنية بمنطقة الخليج التجاري، وتم الانتهاء من مرحلة البناء الأساسي من مشروع سيمفوني، والذي تبلغ تكلفته 500 مليون درهم.

ويأتي مشروع «سيمفوني» بعد النجاح الذي حققته جيميني العقارية في مشروعها الأول «سبيلندور» الذي تم تسليمه بالفعل وبيعه بنسبة 100%، بتكلفة 300 مليون درهم. وكان تم إدراج جيميني العقارية بمشروعها الأول «سبيلندور» في قائمة المرحلة النهائية للإعلان عن الفائزين في مسابقة «عقارات الخليج 2019».

وقال سونيل جوميز، الرئيس التنفيذي لشركة جيميني للتطوير العقاري: استمعنا إلى السوق ونوفر الآن احتياجاته عن طريق إنشاء منتج يريده العملاء.