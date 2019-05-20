مشروع القناة بأبوظبي يستقطب اهتمام العلامات التجارية العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

نجح مشروع القناة، الوجهة السياحية المرتقبة في قلب العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي من المقرر افتتاحها في الربع الأخير من 2020، في جذب اهتمام طيف واسع من العلامات التجارية المحلية والعالمية. واستضاف الفريق العامل في مشروع القناة مؤخرا أكثر من 50 جهة مسؤولة عن علامات تجارية والسلاسل المختصة بالمأكولات والمشروبات، بما فيها 15 علامة تجارية جديدة في السوق الإماراتية.

وسيشكل مشروع القناة مع واجهته المائية البانورامية التي تمتد لحوالي 2.4 كم وجهة مميزة للمقيمين والسياح في أبوظبي . وفي حين تجرى الإنشاءات لاستكمال مشروع القناة في الموعد المحدد، وقّعت إدارة المشروع على اتفاقيات شملت أكثر من 52% من المساحات المخصصة للتأجير لصالح وجهات ترفيهية وجذابة.