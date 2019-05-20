«مواصفات»: برامج لقياسات الإشعاع وجودة الهواء قريباً

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كشف عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الهيئة تخطط في غضون الأشهر المقبلة لإعداد برامج للقياسات الدقيقة في مجالات الكيمياء والانبعاثات الغازية وجودة الهواء، وقياسات الإشعاع، فضلاً عن تعزيز دور المعهد الوطني للقياس، ومراكز البحث العلمي من أجل تطوير القياسات عبر برامج كفاءة المختبرات، وتوفير معايير قياس وطنية للمجالات التي تحتاجها مختبرات المعايرة في الدولة.

وقال على هامش احتفال دولة الإمارات باليوم العالمي للمترولوجيا، إن هذا العام يتزامن مع تصويت الإمارات ممثلة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، في فرنسا أواخر العام الماضي، على إطلاق التعريفات الجديدة لأربع وحدات قياس أساسية من أصل 7 وحدات تمثل النظام الدولي للوحدات، والذي يشكل أكبر تطور تاريخي لنظام وحدات القياس.

ونظمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أمس، احتفالية باليوم العالمي للمترولوجيا، بحضور ممثلين للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والمعهد الوطني للقياس، وجامعة الإمارات، فضلاً عن عدد من المعنيين والشركاء من الدوائر المحلية. وأوضح عبد الله المعيني أن التطور الذي تشهده الإمارات في مجال علم القياس يتواءم مع النهضة الصناعية والعلمية التي تشهدها الدولة في مجالات الصناعات الدقيقة والبحث العلمي ومرحلة ما بعد النفط، التي تتطلب توفير أفضل الممارسات في مجال المعايرة ومواءمة المعايير الوطنية بالمعايير الدولية.

دعم الصناعة والتجارة

وقال الدكتور هلال الكعبي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: الحكومة الرشيدة تأخذ بعين الاعتبار دور المترولوجيا في دعم مختلف القطاعات الصناعية والتجارية في الدولة، وتُدرِك أهمية امتلاكها لبنية تحتية مترولوجية متطورة تواكب المستجدات العالمية التي تضمن تعزيز نموها الاقتصادي وترفع القدرة التنافسية لصناعاتها الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية، موضحاً أن دولة الإمارات قد حققت خطوات متقدمة في هذا المجال من خلال ضبط وتطوير معايير الجودة والقياس في جميع القطاعات.

برامج التحقق

وأكدت المهندسة أمينة زينل، مديرة إدارة المقاييس في الهيئة أنه يتم حالياً تطبيق برامج التحقق من موازين المجوهرات والموازين التجارية وعدادات الوقود والتاكسي وأدوات القياس الطبية مثل أجهزة قياس ضغط الدم والحرارة الطبية، فضلاً عن التحقق من كميات المنتجات في العبوات المعبأة مسبقاً المطروحة للبيع المباشر للمستهلكين، ونسعى إلى تطوير المشروعات بصفة مستمرة لخدمة قطاع البنية التحتية للجودة.

احتفال

يحتفل العالم بـ«اليوم العالمي للمترولوجيا»، في 20 مايو سنوياً كونه اليوم الذي تم فيه توقيع اتفاقية المتر الدولية في باريس في العام 1875 بحضور 17 دولة، وصلت إلى الآن 101 دولة، كما تسعى الهيئة للتنسيق المستمر مع هيئة التقييس الخليجية للعمل على توحيد الجهود الخليجية في مجال المقاييس من خلال تطبيق مواصفات ولوائح فنية موحدة واعتماد معايير قياس خليجية توفر خدمات المعايرة للمختبرات المرجعية ومختبرات المعايرة في الدولة.