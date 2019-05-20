«حديد الإمارات» تنفذ مبادرتها السنوية «نعطي لتبتسم»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة حديد الإمارات تنفيذ مبادرتها السنوية للمسؤولية المجتمعية «نعطي لتبتسم» للعام الرابع على التوالي، والتي تأتي بالتزامن مع شهر رمضان المبارك. وشارك في الحملة هذا العام، 60 متطوعاً من موظفي الشركة، والذين قاموا بتوزيع أكثر من 500 صندوق من صناديق المير الرمضاني على نحو300 أسرة متعففة في أبوظبي ودبي والعين، والتي تتضمن مجموعة من المواد الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات الأسر خلال الشهر الفضيل.

وقال المهندس سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»: نحرص على إطلاق المبادرات الخيرية والإنسانية، التي تعكس قيم الخير والعطاء، والتي يتميز بها المجتمع الإماراتي، وقمنا بتخصيص خيمة للإفطار الرمضاني بمنطقة المصفح، نقدم من خلالها وجبات إفطار للعمال، بطاقة 100 شخص يومياً بما يعادل تقديم 3 آلاف وجبة إفطار على مدار الشهر الفضيل.