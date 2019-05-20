0.9 % معدل التضخم في أبوظبي بين يناير وأبريل 2019

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أظهر تقرير لمركز الإحصاء ــ أبوظبي أمس انخفاض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 0.9% خلال الفترة بين يناير - أبريل من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حيث بلغ الرقم القياسي 111.0% للفترة يناير - أبريل من عام 2019، بينما كان 112.0% للفترة نفسها من عام 2018. كما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 1.3% خلال شهر أبريل 2019 مقارنة بشهر أبريل 2018، حيث بلغ الرقم القياسي 110.2% خلال شهر أبريل 2019 بينما كان 111.6% في شهر أبريل من عام 2018.

كما أظهر التقرير انخفاض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 0.3% خلال أبريل 2019 مقارنة بشهر مارس، حيث بلغ الرقم القياسي 110.2% خلال أبريل بينما كان 110.5% في مارس.

وساهمت مجموعة «النقل» بنسبة 133.1% من مجمل معدّل الانخفاض خلال الفترة يناير - أبريل 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 8.3%. أما مجموعة «الأغذية والمشروبات» فقد ساهمت بنسبة 15.6% من مجمل معدل الانخفاض الذي وقع خلال الفترة يناير - أبريل من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 1.2%.

ومن جانب آخر فإن مجموعة «الملابس والأحذية» ساهمت بالحد من نسبة الانخفاض خلال الفترة يناير - أبريل 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وذلك بنسبة 55.7%، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 9.5%.