«ماجد الفطيم» تزود كارفور في الأردن بالطاقة الشمسية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

وقعت ماجد الفطيم اتفاقية تعاون مع شركة يلو دور انيرجي، الشركة المتخصصة في مجال تطوير الطاقة الشمسية التجارية في المنطقة والتي تتخذ الإمارات مركزاً لها، لتوفير الطاقة الشمسية لمتاجر كارفور في الأردن.

وتهدف الاتفاقية التي تشمل بناء وتشغيل ونقل الملكية الطاقة بقدرة إنتاجية تبلغ 17 ميجاواط إلى تعزيز الكفاءة من خلال تزويد متاجر كارفور في كل من محافظات عمان والزرقاء ومأدبا والسلط بطاقة نظيفة تبلغ قدرتها الإنتاجية في السنة الأولى 29 جيجاواط ساعة، أي ما يلبي 100% من احتياجات الطاقة الكهربائية للمتاجر في تلك المناطق.

استدامة

وقال آلان انجلبر، مدير كارفور الأردن لدى ماجد الفطيم للتجزئة: تعد الاستدامة محورًا مهمًا في أعمالنا ونقطة ارتكاز أساسية في استراتيجيتنا من أجل تحقيق المحصلة الإيجابية في البصمة الكربونية واستهلاك المياه بحلول عام 2040، وذلك من خلال توفير طاقة تجعلنا أكثر كفاءة في استهلاك المياه والحد من انبعاثات الكربون. وتتجاوز اتفاقية البناء والتشغيل ونقل الملكية دعم أهدافنا في توظيف الطاقة النظيفة في أعمالنا لتشمل خفض تكاليف الطاقة لدينا إلى النصف، الأمر الذي يتيح لنا توفير مزايا أكبر لعملائنا في الأردن.

آلية تمويل

يعد نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية آلية تمويل للمشاريع الخاصة، حيث يقوم مستثمر من القطاع الخاص بتصميم وتشييد وإدارة أي من مشروعات البنية التحتية بعد الحصول على حق الامتياز من جهة خاصة أو حكومية، وبصفتها مزود الطاقة في الاتفاقية المشار إليها، فسوف تقوم شركة يلو دور انيرجي بالاستثمار في مرفق الطاقة الشمسية وتصميمه وإنشائه وتشغيله وصيانته. ويقع مرفق الطاقة الشمسية في شرق عمان، ويمتد على مساحة 366,000 متر مربع. ويضم المرفق 300,000 لوحة شمسية ومن المتوقع استكمال المرفق والشروع في توليد طاقة نظيفة لكارفور الأردن بحلول ربيع عام 2020.

دعم

وقال المدير التجاري لشركة يلو دو انيرجي روري مكارثي: فخورون بدعم كارفور وماجد الفطيم في مساعيها لتحقيق الاستدامة بالإضافة إلى خفض تكاليف الطاقة وزيادة القدرة التنافسية. ويعزز مرفق الطاقة الشمسية ريادة كارفور نحو تحقيق الاستدامة. ونحن نتطلع إلى دعم قطاع التجزئة بشكل عام في استخدام الطاقة الشمسية.