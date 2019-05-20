19 % نمو إيرادات «الخليج للملاحة القابضة» في الربع الأول

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، أن الإيرادات التشغيلية للشركة خلال الربع الأول 2019 بلغت 45 مليون درهم مقارنة مع 37.7 مليون درهم من الفترة ذاتها من 2018 بنمو سنوي 19%. فيما بلغت خسائر الشركة 11 مليون درهم في الربع الأول 2019، مقارنة بأرباح بلغت 5 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من 2018.

وخلال الربع الأول، تم إدخال ناقلة البتروكيماويات «جلف ديفي» إلى الحوض الجاف لإجراء الصيانة الدورية الإلزامية، ما أدى إلى توقفها لمدة 50 يوماً خلال هذه الفترة، وبالتالي توقف عوائد تأجير تلك الناقلة خلال فترة الصيانة. كما واجهت الشركة زيادة في مخصص الاستهلاك والنفقات المالية عقب صفقة الاستحواذ التي قامت بها الشركة على سفن نقل المواشي في الربع الأخير من 2018، ما أثر في صافي الأرباح. كما تضمنت أرباح الربع السابق من العام الماضي انخفاض المخصصات بمبلغ 8.7 ملايين درهم.

وقال سعيد مبارك، رئيس مجلس الإدارة: «يعمل مجلس إدارة الخليج للملاحة على مراجعة جميع خيارات النمو الاستراتيجية حتى تعود الشركة إلى تحقيق الأرباح؛ وينصب تركيزنا في الوقت الحالي على استكمال عمليات الصيانة اللازمة للسفن في الأحواض الجافة».