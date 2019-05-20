25 عاماً من الشراكة بين أبوظبي و«أو إم في»

المصدر: أبوظبي- البيان

انقضى 25 عاماً على توقيع أبوظبي والنمسا اتفاقية اتحاد شركات شكلت حجر الأساس لإقامة شراكة تجارية وقوية دائمة. وتتمثل إحدى الركائز الأساسية لهذه الشراكة في حصص المساهمة التي تمتلكها مبادلة في شركة أو إم في، حيث استحوذت أبوظبي على 13٪ من أسهم شركة أو إم في من شركة Österreichische Industrie holding في عام 1994. وبعد ذلك، زادت أبوظبي من حصتها إلى 24 %، ثم تم في عام 2019 نقل ملكية جميع الأسهم إلى شركة مبادلة للاستثمار.

ونمت أواصر الشراكة بين كل من أبوظبي والنمسا عام 1997 من خلال عمليات الاستحواذ الأولية على أسهم شركة بورياليس وهي شركة رائدة في توفير الحلول المبتكرة في مجالات البولي أوليفينات والمواد الكيميائية الأساسية والأسمدة.

واستناداً إلى هذه الشراكة، تم نقل أسهم شركة بي سي دي بوليمير الفرعية المملوكة بالكامل لشركة أو إم في إلى بورياليس في العام التالي. وتأكيداً على ثقتهما في أعمال شركة بورياليس، قامت كل من مبادلة وأو إمم في بزيادة حصصهما لاحقاً وتبلغ نسبة مساهماتهما اليوم 64٪‏ و36٪‏ على التوالي، وكانت هذه الاستثمارات بمثابة خطوة كبيرة نحو دخول صناعة البتروكيماويات.

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول والبتروكيماويات: سعداء بالدخول في علاقة طويلة الأمد مع شركة أو إم في، كمساهم وكشريك في شركة بورياليس. ونحن نقدر التزام شركة أو إم في تجاه أبوظبي ودور الشركة في النجاح الذي حققناه معاً، ونتطلع قُدماً إلى توسيع سجل نجاحنا في التعاون والاستثمار معاً. وقد تمثلت أحد العوامل الرئيسية وراء نجاح أنشطة أو إم في في أبوظبي في افتتاح مكتب تمثيلي لها عام 2007. ومنذ 2011، عملت شركة أو إم في أبوظبي كشركة تابعة في قطاع التنقيب والإنتاج، بهدف تعزيز العلاقة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، والبحث عن فرص جديدة وتنسيق الأنشطة القائمة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وفي يونيو 2012، وقعت كل من أو إم في وشركة ونترشال وأدنوك اتفاقية تقييم فني لتطوير حقل مكثفات الغاز الحامض في الشويهات، والذي يقع على بعد حوالي 25 كم غرب مدينة الرويس في المنطقة الغربية.

كما وقعت أو إم في بعد مرور عام اتفاقية تقييم استكشاف مع أدنوك لاستكشاف المنطقة الساحلية الشرقية في أبوظبي. وفي 2015، قامت كل من أدنوك وأو إم في باستكشاف المنطقة الشرقية البرية لأبوظبي من خلال عملية جميع معلومات سيزمية ثنائية وثلاثية الأبعاد. وفي 2016، أصبحت أبوظبي المركز الرئيسي لجميع أنشطة أو إم في في الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي العام الذي يليه، أكملت شركة أو إم في بنجاح أول بئر تنقيب في شرق أبوظبي.