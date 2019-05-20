«كريبتو لابز» تعلن المتأهلين بتحدي الطائرات من دون طيّار

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلنت «كريبتو لابز»، مركز الابتكار العالمي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، عن أسماء الفرق المتأهلة في المرحلة الأولى وبدء قبول طلبات التسجيل في المرحلة الثانية من تحدي الطائرات من دون طيار 2020.

ويقود هذا التحدي الذي يقيّم بملايين الدولارات مبادرات البحث والتطوير والابتكار في تقنيات الطائرات من دون طيار، ويهدف إلى تنمية القطاع في مجالي النقل والتوصيل.وقال الدكتور صالح الهاشمي، العضو المنتدب لشركة «كريبتو لابز»: تتماشى هذه المسابقة مع جهودنا في المساهمة في تطوير تقنية الطائرات من دون طيار على مستوى العالم، إذ إنّ سوق الطائرات من دون طيار في الإمارات يعد من بين أكثر الأسواق تقدماً في المنطقة.

كما أننّا نهدف إلى إعادة تعريف طريقة تأثير تقنيات الطائرات من دون طيّار على حياتنا اليوميّة وخاصة في مجالي النقل والتوصيل. وتفخر كريبتو لابز بأن تكون رائدة في المنطقة من خلال دعم الشركات الناشئة.