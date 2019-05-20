«عرب كليكس» تستثمر في السوق المصرية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

عقدت شبكة «عرب كليكس»، منصة التسويق الإلكتروني التي تتخذ من دبي مقراً لها، مجموعة من الصفقات والشراكات مع اللاعبين الرئيسيين في السوق المصرية، في الوقت الذي تجري مباحثات مع عدد كبير من شركات التجارة الإلكترونية وناشري المحتوى الإلكتروني عبر الإنترنت في مصر.

وقال ماورو رومانو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«عرب كليكس»: «تسعى الشبكة منذ انطلاق عملياتها الرسمية في السوق المصرية إلى تعزيز عمليات التجارة الإلكترونية في سوق يحتضن أكثر من 48 مليون مستخدم للإنترنت في جميع أنحاء مصر، ومن ثم تعميم الفائدة على جميع الأطراف المعنية بقطاع التجارة الإلكترونية، من الشركات العارضة للمنتجات والسلع وناشري المحتوى عبر الإنترنت والمؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

وقد حققت مصر أرقاماً كانت الأولى من نوعها على مستوى نمو قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة، فالقاهرة كانت الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تقدم الأغذية عبر الإنترنت وذلك من خلال تطبيق «اطلب» في عام 1999.