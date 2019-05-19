3.5 تريليونات دولار القيمة المبدئية للثروة في الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

قدر صندوق النقد الدولي القيمة المبدئية للثروة الإجمالية في دولة الإمارات بنحو 3.5 تريليونات دولار.

وأصدر الصندوق أخيراً ورقة عمل بعنوان «إعادة النظر في السياسات المالية للدول المصدرة للنفط»

وتناول الصندوق في ورقة العمل دولة الإمارات بالشرح كنموذج للدول المصدرة للنفط.

وذكر الصندوق أن حجم احتياطي النفط في التربة التحتية يبلغ حوالي 97.8 مليار برميل، وفقاً للتقديرات الرسمية. وأفاد بأن حجم استخراج النفط في الإمارات يبلغ 3 ملايين برميل يومياً، وفقاً لمتوسط الإنتاج اليومي السائد منذ عدة سنوات لدى شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

وأضاف أن هذا يعني أن حجم إنتاج النفط السنوي في الإمارات يبلغ 1.095 مليار برميل سنوياً. وبالتالي، فإن نفاد النفط سيكون في غضون 89 عاماً.

وأوضح الصندوق أنه بافتراض تقييم هذا المخزون النفطي استناداً إلى متوسط سعر النفط على المدى الطويل، فإن هذا يعني أن قيمة الاحتياطي النفط لدى الإمارات تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار.

وأضاف الصندوق أن التقدير المبدئي للثروة المالية في الإمارات تقدر بنحو 638 مليار دولار، وفقاً للتقديرات المبدئية لحجمي الثروة في أكبر صندوقين للاستثمار السيادي في الدولة، وهما جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» و«مبادلة».

وأوضح الصندوق أيضاً أن العائد السنوي غير النفطي في الإمارات يقدر بنحو 40 مليار دولار، استناداً إلى البيانات الحكومية الصادرة في عام 2017. ومن واقع كل ما سبق، قدر الصندوق القيمة المبدئية الإجمالية للثروة في دولة الإمارات بنحو 3.5 تريليونات دولار.