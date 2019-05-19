«أويل برايس. كوم»: «مصدر» تعيد صياغة الشرق الأوسط

المصدر: دبي ـ البيان

ذكر موقع «أويل برايس. كوم» الشبكي البريطاني أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» تُعد إحدى شركتين عملاقتين للطاقة تتوليان حالياً إعادة صياغة منطقة الشرق الأوسط، بينما الشركة الأخرى هي «أكوا باور» السعودية.

وذكر تقرير للموقع أن دولة الإمارات وضعت نُصب عينيها هدفاً وطنياً طموحاً يتمثل في تدبير 44% من الطاقة التي تستهلكها، من مصادر الطاقة المتجددة، وبصفة رئيسية، الطاقة الشمسية، بحلول عام 2050.

وأفاد تقرير «أويل برايس. كوم» بأن «مصدر» تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق هذا الطموح وتُعَدُ ركناً أساسياً في تنفيذ استراتيجية الإمارات للطاقة المتجددة.

وأكد التقرير أن «مصدر» اكتسبت شهرة مبكرة من خلال دورها في إنشاء محطات الطاقة الشمسية المُرَكزَة.