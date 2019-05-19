«أسكوت» العالمية للفنادق تستعد لافتتاح أول فنادقها في كازاخستان

أعلنت شركة «أسكوت» المحدودة، أكبر مالك ومشغل للشقق الفندقية في العالم، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن تسجيل حضورها الأول في سوق قطاع الضيافة في آسيا الوسطى بإطلاق فندق «سومرست سيتي سنتر أتيراو»، أول مشاريع الشقق الفندقية التابعة للمجموعة في جمهورية كازاخستان.

هذا وتعد جمهورية كازاخستان تاسع أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، كما أنها تعتبر من الدول الرئيسية المنتجة للنفط وغيره من الموارد الهيدروكربونية، وتشكل كازاخستان أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى، وتُعرف مدينة أتيراو، التي تقع بين قارتي أوروبا وآسيا، بعاصمة النفط والطاقة في كازاخستان؛ حيث تحتضن العديد من أهم شركات النفط والغاز العالمية.

وقال توماس وي، المدير العام لعلامة «أسكوت» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا والهند: «يسعدنا توقيع العقد مع «كي جي للشقق الفندقية» لتطوير فندق «سومرست سيتي سنتر أتيراو» وافتتاحه في النصف الأول من عام 2020، حيث سيساهم الفندق الجديد في تلبية الطلب المتزايد على الإقامات ضمن فنادق العلامات العالمية في مدينة أتيراو التي تعد أحد المراكز الاقتصادية الرئيسية في كازاخستان، فضلاً عن كونها مدينة حديثة ومزدهرة تتمتع ببنية تحتية سريعة التطور ومزيجٍ غني من الثقافة الأوروبية والآسيوية.

وسيوفر مجمع الشقق الفندقية المخدّمة، حين يصل إلى طاقته التشغيلية الكاملة، 147 وحدة فندقية راقية.

ومن جانبه، قال تيلزهان بالزيجيتوف، الرئيس التنفيذي لشركة «كولساريجاز»، الجهة المالكة لأسهم العقار: «نتطلع قدماً إلى العمل مع مجموعة «أسكوت» بهدف تعزيز عروض الضيافة التي تقدمها أتيراو».