إيرادات فنادق أبوظبي تنمو 16 % إلى 1.7 مليار في الربع الأول

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشفت بيانات دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، عن ارتفاع إيرادات فنادق العاصمة بنسبة 16.1 %، إلى 1.72 مليار درهم، في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وأضافت الدائرة، في تقرير أداء المنشآت الفندقية عن الربع الأول من العام الجاري، أن الإيرادات توزعت بواقع 972 مليون درهم للغرف، بزيادة 24.5 %، و587 مليون درهم للمأكولات والمشروبات، بنمو 10.4 %، و166 مليوناً إيرادات أخرى.

وأوضحت الدائرة أن الإيرادات توزعت على أساس شهري، بواقع 542 مليون درهم في شهر مارس، ونحو 471 مليون درهم في فبراير، و471 مليون درهم في يناير.

فنادق جديدة

ولفت الدائرة إلى أن الأشهر الماضية، شهدت افتتاح 3 فنادق جديدة، وهي «جميرا السعديات» في ديسمبر الماضي، ويضم 293 غرفة، و«إديشن ريزيدنس» في الشهر ذاته، بعدد 57 غرفة، و«جميرا الوثبة» 103 غرف.

وأشارت الدائرة إلى أن عدد نزلاء المنشآت الفندقية، وصل إلى 1.29 مليون نزيل فندقي في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 0.5 %، مقارنة بنحو 1.28 ملايين نزيل في الفترة نفسها من 2018، وتوزع عدد النزلاء بواقع 959.6 ألف زائر من خارج الدولة، و331.87 ألف زائر محلي.

ووصلت معدلات الإشغال إلى 79 % في الربع الأول، بزيادة قدرها 1.4 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغ متوسط فترة الإقامة نحو 2.7 يوم، بزيادة 2.1 %، فيما وصل متوسط سعر الغرفة لنحو 418 درهماً، بنمو قدره 14.7 %، ووصلت الإيرادات للغرفة المتاحة لنحو 330 درهماً، بارتفاع 16.3 %.

وحازت سياحة العطلات والترفيه، النسبة الأكبر من إجمالي النزلاء، بواقع 51 %، ثم سياحة الأعمال بنحو 29 %، والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بواقع 11 %، وزيارات العائلة والأصدقاء بنحو 4 %، وأخرى بواقع 5 %.

جنسيات

وحول أعلى جنسيات النزلاء من غير الإماراتيين خلال الربع الأول، احتلت الصين المركز الأول، بواقع 121.4 ألف زائر، ثم الصين 96 ألفاً، وبريطانيا 68.6 ألفاً، ثم أمريكا بنحو 57.1 ألف زائر، ومصر 45.1 ألفاً، وألمانيا 38.6 ألف زائر، والسعودية بواقع 36.8 ألفاً، والفلبين بنحو 34.7 ألف زائر.

وبحسب المنطقة، استقبلت المنشآت الفندقية بمدينة أبوظبي، نحو 1.12 مليون نزيل فندقي، ووصل معدل الإشغال لنحو 81 %، وسجل متوسط سعر الغرفة 416 درهماً، فيما بلغ متوسط الإقامة 2.8 ليلة.

وفي العين، وصل عدد النزلاء إلى 132.75 ألف نزيل، بنمو 19.8 %، ووصل معدل الإشغال إلى 68 %، وبلغ متوسط إقامة النزيل ليلتين، وسجل متوسط سعر الغرفة 296 درهماً، فيما استقبلت منطقة الظفرة نحو 37.7 ألف نزيل خلال الفترة نفسها، وبلغ الإشغال 50 %، ومتوسط الإقامة 2.2 ليلة، ومتوسط سعر الغرفة 832 درهماً.

مارس

أظهرت البيانات أن العاصمة استقبلت خلال مارس الماضي وحده 462 ألف نزيل فندقي، بنسب إشغال 80 %، مقارنة بنحو 404 آلاف في فبراير، بإشغال 78 %، و419 ألفاً في يناير، بإشغال 75 %.