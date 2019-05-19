إطلاق مشروع أول جسر معلّق بين أودية جبل جيس

المصدر: رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح

أكد هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، خلال الجلسة الرمضانية للإعلاميين، أن المشاريع الجديدة في جبل جيس ساهمت في تحويله إلى وجهة عالمية كمنتج عالمي لاستقطاب فئات سياحية مختلفة من عشاق المغامرة والباحثين عن الهدوء بالحياة وسط الطبيعة يلامس خلالها الغيوم ضمن تجربة فريدة للاستمتاع بانخفاض درجات الحرارة لأكثر من 10 درجات مقارنة بمناطق الدولة.

وأشار إلى أن رأس الخيمة إعطاء الأولوية لتجارب المغامرات المستدامة بين أحضان الطبيعة تماشياً مع أهدافها الطموحة لاستقطاب 1.5 مليون زائر بحلول 2021، وثلاثة ملايين زائر بحلول العام 2025، وذلك بتصميم منتجاتها السياحية لتعزيز مكانتها العالمية ضمن التجارب الجديدة وفعاليات التشويق في جبل جيس، والتي تضم مغامرة جبل جيس فلايت: أطول مسار انزلاقي في العالم، الذي استقبل أكثر من 35 ألف مغامر من مختلف أرجاء العالم حتى الآن منذ إطلاق المغامرة في ابريل 2018.

وأضاف: مغامرة جبل جيس فلايت منتجع سياحي مليء بالتشويق على ارتفاع 1680 متراً فوق مستوى سطح البحر يخوض خلالها المغامر تجربة الطيران بسرعة تصل إلى 150 كيلومتراً في الساعة، والاستمتاع بمشاهدة المساكن القديمة على القمم الجبلية التي عاش فيها أبناء رأس الخيمة قديماً، لمسافة تمتد إلى 2.83 كيلومتر ضمن مرحلتين تتضمن منصة زجاجية هوائية معلقة، تزيد من التجربة اثارة.

وأشار إلى أن المشاريع التطويرية في جبل جيس تشمل إنشاء أول جسر بالحبال معلق بين القمم الجبلية بطول 15 متراً لربط تجربة المسارات الحديدية التي تضم 6 مراحل للتحدي تتنوع بين التسلق والانزلاق ومن المقرر افتتاحها خلال شهر يوليو 2019، ويتراوح طولها بين 400 ـــ 1000 متر لتنضم إلى أطول مسار انزلاقي في العالم على القمة الجبلية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد من العائلات والسياح لخوض تجربة المسار الانزلاقي الذي يخدم مختلف المراحل العمرية.

وأكد مطر، أن الجسر المعلق روعي فيه التعبير عن البيئة المحلية لتوفير مزيد من الإثارة للمرور بين الأودية الجبلية، حيث إنشاؤه من الحبال والأخشاب بطول 15 متراً بين قمتين جبليتين، والانتقال من مرحلة إلى أخرى ضمن تجربة المسار الحديدي، كأحد المنتجات السياحية التي تستهدف فئة الشباب من عشاق المغامرة بين الطبيعة.

وأشار إلى أن متنزه حديقة المشاهدة في جبل جيس التي تحتضن 7 منصات تضم 12 منظاراً تتيح للزوار فرصة الاستمتاع بمشاهدة أقرب للمواقع الخلابة لامتداد أودية سلسلة جبال الحجر وطريق جبل جيس، ومن الجهة الأخرى الإطلالة البحرية على مياه الخليج العربي من ارتفاع 1300 متر فوق سطح البحر، بالإضافة لمزارع النخيل في المناطق الشمالية برأس الخيمة.

وأضاف: تضم مشاريع جبل جيس افتتاح وتشغيل أول مخيم فندقي على ارتفاع 700 متر عن سطح البحر خلال شهر ديسمبر 2020، ويضم المخيم 47 خيمة وفيلا فاخرة ضمن إطلالة جبلية مفتوحة على سلسلة جبال الحجر، بالإضافة لأول مرافق من نوعها في الطبيعة وتشمل النادي الصحي، وحوض السباحة، والسبا، ومنطقة ألعاب الأطفال، ومنطقة لإشعال نيران التخييم، بالإضافة للمطعم، ويمثل المخيم وجهة مثالية يقصدها الزوار على مدار العام.

وأكد مطر، أن تلك المشاريع روعي فيها إنشاء أول مركز للإسعاف الوطني على قمة جبل جيس، بهدف نقل نقطة تمركز سيارات الإسعاف من منطقة وادي البيح إلى القمة الجبلية لتأمين الحركة السياحية والأعداد المتزايدة يومياً على مدار العام، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية ممثلة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والدفاع المدني، بالإضافة لتوفير مواقع لتمركز الدوريات المرورية لحفظ الأمن، ودوريات تفتيش «راقب» المعنية بالرقابة البيئية لمنع المخالفات التي تشوه المناطق الطبيعية.

وأشار إلى أن الخطط التطويرية لجبل جيس لن تقتصر على المشروعات الحالية الخاصة بالمخيم الفندقي ومنصة المشاهدة والمسارات الانزلاقية، بل ستتوسع تلك المشروعات لتضم أشهر العلامات العالمية في قطاع المطاعم والفنادق وغيرها، بالإضافة للمشروعات التي تنفذها الهيئة، والتي تساهم في تشجيع القطاع الخاص على إطلاق مشاريعه للاستفادة من النشاط السياحي التي تشهده الإمارة.