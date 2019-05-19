«الإمارات دبي الوطني» يعزّز التحول الرقمي لخدماته

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «ريد هات»، المزود العالمي الرائد لحلول البرمجيات، منصة سحابية خاصة بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، في إطار استراتيجيته للتحول الرقمي، حيث توفر لفرق العمل الداخلية في البنك أساساً مشتركاً ووصولاً سلساً إلى خدمات سحابية أصلية، الأمر الذي يحسن عملية التكامل والتعاون وسرعة التطوير.

وتساعد الحلول القائمة على سحابة «ريد هات» قدرة بنك الإمارات دبي الوطني على مواكبة وتيرة المنافسة المتصاعدة في القطاع المصرفي، وتمكنه من توفير الخدمات المصرفية على نطاق أوسع للعملاء، وتضفي على خدماته طابعاً عصرياً وديناميكياً وشخصياً بالنسبة للعملاء.

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في «الإمارات دبي الوطني»: «يعد إنشاء منصة سحابية خاصة محطة رئيسية في رحلتنا نحو تعزيز تحولنا الرقمي، حيث يتيح لنا مواكبة احتياجات العملاء المتنامية والتطورات التي يشهدها القطاع المصرفي إلى جانــــب مواصلة تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة.

ولا شك أن هدفنا تمثّل في الاستفادة من المرونة والكفاءة العالية التي تتميز بها المنصات السحابية، مع الامتثال بمتطلبات الحماية الأمنية والمعايير التنظيمية. لذلك كانت "ريد هات" هي الخيار الأمثل بالنسبة لنا لتزويدنا بأحدث الابتكارات الخاصة بالمنصات السحابية».

كفاءة ومرونة

وأشار اشيش بداني، نائب أول للرئيس للمنصات السحابية، «ريد هات»: «يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني في طليعة المؤسسات المالية والمصرفية التي تعمل على تحويل بنيتها التحتية والتنظيمية، بغية الاستفادة من أحدث التقنيات ومنهجيات العمل التعاونية التي تتسم بالمرونة والكفاءة مما يتيح للبنك مواكبة توقعات العملاء المتغيرة في القطاع المصرفي.

ويسعدنا أن ندعم بنك الإمارات دبي الوطني في تطوره الاستراتيجي وتعزيز تركيزه المتواصل على تبني منهجيات الابتكار، وجعله بنكاً مواكباً دوماً لمتطلبات العمــــلاء يمنحهم باستمرار القيمة المرجوّة».

ونفذ بنك الإمارات دبي الوطني عملية تكامل مستمرة مدعومة من قبل أنظمة مؤتمتة الاختبار، وتجميع ونقل الشيفرات والحاويات البرمجية - كل ذلك باستخدام منصة ريد هات OpenShift Container.