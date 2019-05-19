«دبي للاستثمار» تدعم صاحبات الهمم في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة «دبي للاستثمار» التزامها تجاه أصحاب الهمم في الإمارات بدعمها برنامجاً خاصاً من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها «مركز كلماتي للتواصل والتأهيل» على مدار عام لتمكين صاحبات الهمم وأسرهن وحفز مساعي الاندماج الاجتماعي في المجتمع.

ويتمحور البرنامج الخاص لصاحبات الهمم، والذي يديره فريق مختص في العلاج السلوكي، حول المهارات الاجتماعية والمهنية والأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تساهم في بناء المهارات، ورفع مستوى اللياقة البدنية والثقة بالنفس للمشاركات.

ويركز البرنامج أيضاً على عدد من مجالات التطوير الرئيسية بما في ذلك الأنشطة المهنية مثل الحرف اليدوية، والطهي، والفنون، والبستنة، وجميع المهارات الأساسية التي ستتعلمها صاحبات الهمم ضمن بيئة اجتماعية آمنة وداعمة تشجعهن على مزيد من التواصل والاستقلالية.

ويتضمن البرنامج تطبيق استراتيجيات محددة لبناء المهارات الاجتماعية للمشاركات وتعزيز تفاعلهن مع المجتمع، كما ستقام ورشة عمل خاصة مع الأسر لتحديد اهتمامات وقدرات أعضاء المجموعة.

ويتضمن البرنامج ورش عمل للفنون والحرف اليدوية مع تنظيم معرض لمنتجات صاحبات الهمم فضلاً عن العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية وعرض متنوع الفعاليات، وورش عمل مخصصة لدعم الأسر ومقدمي الرعاية.

وتشارك المجموعة كذلك في العديد من الأسواق الخيرية حيث تتاح لهن الفرصة لاكتساب الخبرات العملية ومهارات ريادة الأعمال ويتضمن البرنامج أيضاً نادي «داينرز كلوب» الذي يتيح للمشاركات فرصة اللقاء والتواصل الاجتماعي وتناول المأكولات المتنوعة.