«مسرّعة دبي للمدن الذكية» تدعم ابتكار الشركات الناشئة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «مسرّعة دبي للمدن الذكية»، المسرّعة الأولى من نوعها المتخصصة في تكنولوجيا المدن الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، فتح باب التسجيل للدورة الثالثة من برنامجها للشركات الناشئة المتخصصة في حلول المدن الذكية وتطبيقاتها ومنتجاتها.

وأطلقت سلطة واحة دبي للسيليكون مسرّعة دبي للمدن الذكية في مايو 2017، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ومكتب دبي الذكية، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وشركة فيزا، وشركة «أورانج بيزنس سيرفيسز»، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي.

ويستضيف مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» المملوك بالكامل من سلطة واحة دبي للسيليكون، فعاليات برنامج المسرّعة، فيما يتم تشغيله من قبل «ستارت أب بوت كامب» (Startupbootcamp)، المجموعة العالمية لبرامج المسرّعات. واستثمر الشركاء مبلغ 18.4 مليون درهم في إعداد البرنامج الذي يهدف إلى تزويد الشركات الناشئة بالخبرات المطلوبة، وقنوات الترويج، إضافة إلى إمكانية الوصول المباشر إلى شبكة عالمية من المتخصصين في القطاع.

دفع الابتكار

قال المهندس معمر الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية والمدينة الذكية في سلطة واحة دبي للسيليكون: «نسعى في سلطة واحة دبي للسيليكون ومن خلال مسرعة دبي للمدن الذكية إلى ترسيخ التزامنا دعم ريادة الأعمال، ودفع الابتكار، وتنفيذ الحلول التي تساهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لجعل مدينة دبي أذكى وأسعد مدينة على مستوى العالم».

وأضاف: «استقبل البرنامج في دورتين ما يزيد على 1700 طلب، ونجحت منها 20 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم في الالتحاق به، وهذا الإقبال للشركات الناشئة المتخصصة في حلول المدن الذكية وتطبيقاتها ومنتجاتها دليل على نجاح البرنامج، الذي نعتز بإطلاق نسخته الثالثة على التوالي، ونتطلع إلى تمكين 10 شركات ناشئة أخرى من الاستفادة من شبكة ستارت أب بوت كامب ومن تجربة دبي في عملية التحول نحو المدن الذكية».

حزمة برامج

بدوره قال إبراهيم سكسك، المدير العام لمسرّعة دبي لمدن المستقبل: «نتطلع للعمل مع الشركات الناشئة التي تسعى لتأسيس حضور لها انطلاقاً من مدينة دبي لتنشط في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا. ومن خلال التركيز على المدن الذكية، يوفر برنامجنا وصولاً غير مسبوق إلى الشركاء؛ من الجهات والهيئات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة، ما يعزز تحقيق رؤية دبي الطامحة لتصبح المدينة الذكية الرائدة على مستوى العالم». ويستمر البرنامج مدة ثلاثة أشهر بدءاً من سبتمبر 2019 وحتى يناير 2020.

مزايا البرنامج

ويستهدف البرنامج لهذا العام بشكل خاص الشركات الناشئة التي تتخصص في تطبيقات الجيل الخامس، والملاعب المتصلة بالتطبيقات الذكية، والتجزئة الذكية، والمطارات الذكية، والدفع الذكي. إضافة إلى ذلك يستقبل البرنامج المنتسبين الذين يقدمون الحلول المتعلقة بتكنولوجيا المدن الذكية، بما في ذلك إنترنت الأشياء والاتصال، والتنقل والابتكارات في المدن، والذكاء الاصطناعي، وتقنية بلوك تشين، والبيانات المفتوحة، والمدن والحياة الذكية، والحكومة الذكية.

وفي حديثه عن مزايا برنامج مسرّعة دبي للمدن الذكية، قال سريناث كاندالا، الرئيس التنفيذي لشركة ScaleVR Technologies - وأحد خريجي البرنامج: «لقد تم اختيارنا من ضمن عشرة فرق للانضمام إلى الدورة الثانية من البرنامج، ما مكننا من تحقيق رؤيتنا لدخول سوق دولة الإمارات».

مسارات سريعة

تجري «ستارت أب بوت كامب» خلال فترة اختيار الشركات الناشئة الواعدة سلسلة من الفعاليات المكثفة في يوم واحد تحت عنوان «المسارات السريعة»، حيث تجمع تلك الشركات مع استشاريين متخصصين في تقييم إمكاناتها قبل الانتساب للبرنامج.

كما تعقد مسرّعة دبي للمدن الذكية جلسات تخصصية تحت عنوان «ساعات العمل» تسمح للشركات الناشئة بمعرفة المزيد عن البرنامج وتعزيز إمكانات التواصل المتبادل. وتغطي الفعاليات أنشطة في عدد من المدن في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمالي إفريقيا وآسيا.