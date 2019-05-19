«مجموعة لولو» تفتتح متجراً في معسكرات الحرس السعودي

المصدر: الدمام - البيان

افتتحت مجموعة لولو الإماراتية، إحدى أكبر شركات البيع بالتجزئة في المنطقة، أول متجر صغير لها على الإطلاق في موقع إسكان الحرس الوطني السعودي، الكائن في منطقة المبرز في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

تم افتتاح المتجر الجديد من قبل عودة العنزي، قائد الحرس الوطني في منطقة الإحساء، بحضور شهيم محمد، المدير الإقليمي في لولو هايبر ماركت السعودية، وعدد من المسؤولين الحكوميين وكبار الشخصيات.

وأشاد يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية بالخطوات المبتكرة وغير المسبوقة التي تبنتها الحكومة تحت قيادة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. كما أشاد بمخطط الإقامة الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، والمعروف رسمياً باسم «الإقامة المميزة».