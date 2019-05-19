مصنّعو السيارات يتوسعون في المنطقة عبر دبي

المصدر: دبي- البيان

تستضيف دبي في الفترة من 10 إلى 12 يونيو المقبل الدورة ال17 من معرض «أوتوميكانيكا دبي 2019» بمشاركة مئات الصانعين الأوروبيين لطرح أحدث ابتكاراتهم ما يعكس مكانة أوروبا المهيمنة كأكبر مصدّر لقطع غيار وإكسسوارات السيارات في العالم. تشهد الدورة الجديدة للمعرض مشاركة أكثر من 1800 عارض من 60 دولة، منهم أكثر من 350 شركة من أوروبا.

وتشير التقديرات إلى أن حجم الصادرات العالمية من قطع غيار السيارات بلغ أكثر من 400 مليار دولار في عام 2018، ووفقًا لـ (ورلدز توب إكسبورتس) منصة تجميع البيانات على الإنترنت، ساهمت الدول الأوروبية 48 في المائة من هذه القيمة، أي 195.6 مليار دولار.

تعد قطع غيار السيارات والاكسسوارات أيضًا رابع أكبر فئات التصدير قيمةً في الاتحاد الأوروبي (EU)، بعد السيارات (420.9 مليار دولار)، والزيوت البترولية المعالجة (217 مليار دولار)، مما يُكسب قطاع السيارات على وجه الخصوص أهمية استراتيجية بالغة.

وقال محمود غازي بيليكوزن، مدير معرض أوتوميكانيكا دبي: «على مدى سنوات عديدة يجمّع أوتوميكانيكا دبي أبرز المصنعين والموردين في العالم مع عشرات الآلاف من الزوار والشارين التجاريين، حيث يأتي أكثر من نصفهم من خارج الإمارات».

«يبحث الشارون والموزعون لخدمات المركبات من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن حلول وخدمات عالية الجودة تشتهر بها أوروبا، ويقدم لهم المعرض هذا العام أفضل العلامات من الاتحاد الأوروبي».

سوق عالمية

سجلت الصادرات الأوروبية من مكونات واكسسوارات السيارات نمواً سنوياَ بنسبة7 % في عام 2018، في حين تضم قائمة أكبر 15 دولة مصدرة في العالم ثماني من القارة العجوز، وفقاً لـ Worlds Top Exports. وتأتي ألمانيا في صدارة القائمة العالمية، بحجم صادرات بلغ 67.1 مليار دولار في عام 2018، أي ما يعادل 17 % من إجمالي الحجم العالمي، وبزيادة قدرها 7 % عن العام السابق.