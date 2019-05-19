«سيدات أعمال الإمارات» يبحث مساهمتهن في تطوير الاقتصاد

المصدر: دبي - البيان

أقام مجلس سيدات أعمال الإمارات مؤخراً، أمسية رمضانية لسيدات الأعمال بالدولة، على شرف عضواته من سيدات الأعمال ورائدات الأعمال والمهنيات، حيث ناقشت الأمسية دور سيدات الأعمال في عام التسامح، فضلاً إلى مناقشة استراتيجية المجلس لعام 2019-2020، ودورها في دعم وتمكين المرأة اقتصادياً ومهنياً وذلك في إطار التزام المجلس بإحياء طقوس وأجواء شهر رمضان المبارك، وتعزيزاً للتواصل بين عضوات المجلس.

وأقيمت الأمسية بحضور فريدة عبد الله قمبر العوضي، رئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، ونخبة من كبار سيدات الأعمال وأعضاء مجلس إدارة المجلس، والجمعية العمومية للمجلس.

وأوضحت فريدة العوضي خلال الأمسية، أن مجلس سيدات أعمال الإمارات وبناء لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال الإمارات، يسعى دوماً إلى تعزيز التواصل بين عضوات المجلس وتحقيق التقارب بين سيدات الأعمال على مستوى الدولة، وأن مثل هذه اللقاءات دائماً ما يكون لها نتائج إيجابية على الصعيدين المهني والاجتماعي، مؤكدة أن دور سيدات الأعمال في عام التسامح يتمثل بدورها بإطلاق المبادرات التي يكون لها مساهمة فاعلة في تطوير الاقتصاد الوطني، ما يحقق فوائد متعددة لجميع قطاعات الأعمال، وتنعكس نتائجه على كافة فئات المجتمع في دولة الإمارات بشكل خاص ودول المنطقة بشكل عام.

مؤكدة على ضرورة استثمار هذا الشهر الفضيل بما يحمله من معان جميلة لجمع أكبر عدد ممكن من سيدات الأعمال والمهنيات للالتقاء والتعارف.