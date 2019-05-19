تعاون «أبوظبي الوطنية للتأمين» و«أبوظبي الأول» لتمكين المدفوعات الإلكترونية

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين دخولها في شراكة مع بنك أبوظبي الأول، بهدف تزويد العملاء بالمزيد من خيارات الدفع الإلكتروني السهلة والمبتكرة عبر محفظة «payit» الرقمية.

وأطلق «أبوظبي الأول» المحفظة الرقمية المتكاملة «payit»، بهدف دعم الجهود التي تبذلها الإمارات لدفع عجلة الحلول الرقمية قدماً والتحوّل نحو الاقتصاد غير النقدي، الذي ينصب لصالح المقيمين في الدولة وللشركات التجارية على حد سواء.

وتعتبر «payit» المحفظة الأولى من نوعها في المنطقة وإحدى أولى الحلول المالية الصوتية المتكاملة في العالم. وتتاح هذه المحفظة لكل حاملي بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول، إذ تعمل هذه الخدمة الأمنة، التي لا ترتبط بأي بنك محدد، على تسهيل وتنظيم تحصيل الدفعات لتوفر للعملاء بديلاً مريحاً وسهلاً عن الدفعات النقدية.

وقال عبدالله النعيمي، نائب رئيس تنفيذي- الخدمات المساندة في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «يسعدنا في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين الدخول في هذه الشراكة مع أبوظبي الأول، لنوفر لعملائنا بديلاً مثالياً للدفع الإلكتروني الآمن والفعال، حيث ستسهم هذه المحفظة في الحد من تكاليف إدارة التعاملات النقدية، وتنظيم عملية تحصيل المدفوعات الخاصة بالشركة في الوقت ذاته. وتشكل محفظة «payit» بديلاً مثالياً عن خيار الدفع النقدي الفعلي، الأمر الذي سيسهم في دعم جهود الإمارات للتحول إلى مجتمع خال من النقد في المستقبل».

وقالت هناء الرستماني، رئيسة الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة في «أبوظبي الأول»: «يسعدنا أن نتعاون مع واحدة من أكبر الشركات في الإمارات، حيث تعد هذه الشراكة دليلاً على النجاح المتواصل الذي تشهده محفظة payit الرقمية. إن قطاع المدفوعات يشهد تغيرات جوهرية، ونتطلع لأن نكون في طليعة هذا التطور.

وإننا نعمل حالياً على دعم استخدام محفظة payit الرقمية على مستوى دولة الإمارات بالاستفادة من البنى التحتية الموجودة لتوفير تجربة دفع إلكتروني مريحة وآمنة. ونحرص دائماً في «أبوظبي الأول» على تطوير الحلول المبتكرة والفعالة التي توفر أفضل قيمة لعملائنا».

وقال رامانا كومار، رئيس قسم المدفوعات لدى «أبوظبي الأول»: «تؤكد شراكتنا مع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين أهمية استخدام الحلول الرقمية المتطورة ضمن العمليات المصرفية، فقد تمكنا من تزويد الشركة بأعلى مستويات القيمة والتكامل التقني المتقدم، ما سيمكنها من توفير تجربة دفع مميزة ووفق أعلى المستويات للعملاء. ويعد هذا التعاون بمثابة دليل بارز على نجاح جهود الشركات الراغبة بتعزيز كفاءتها في إدارة الدفعات والتدفقات النقدية بالشكل الأمثل».