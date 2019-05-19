الاتحاد العقارية تُعيد تعيين «الرمز كابيتال» كموفّر سيولة لأسهمها

المصدر: دبي - البيان

أعادت الاتحاد العقارية، شركة التطوير العقاري والمطور الرئيسي لمشروع موتور سيتي، تعيين «الرمز كابيتال»، إحدى الشركات التابعة لشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، كموفر سيولة لأسهمها المتداولة في سوق الأسهم عقب الحصول على الموافقة اللازمة من سوق دبي المالي.

وقال أحمد يوسف خوري عضو مجلس الإدارة المنتدب في الاتحاد العقارية: «يعكس إعادة تعيين الرمز كابيتال كموفر سيولة لأسهم الاتحاد العقارية التزامنا بتزويد مساهمينا بقيمة مستمرة ورفع مستوى سيولة أسهمنا المتداولة في سوق الأسهم».

وقال محمد المرتضى الدندشي، العضو المنتدب لشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير: «سعداء لإعادة تعييننا من قبل الاتحاد العقارية كموفر للسيولة وهو تأكيد لسعي الشركة على الحفاظ على مصالح المساهمين. تمنح خدمة توفير السيولة المستثمرين القدرة على التداول على السهم في ظل تقلبات تداول أقل مما يعزز قيمة الأسهم في أيدي المساهمين ونحن نواصل السعي لمساعدة الشركات المدرجة في الأسواق المالية لدعم السهم والمساهمين وخدمة توفير السيولة هي في طليعة هذه الجهود».

وتمتلك شركة الاتحاد العقارية سجلاً حافلاً يمتد 30 عاماً في بناء بعض من أكثر المجمعات السكنية والتجارية المزدهرة والمجمعات متعددة الاستعمالات في دبي.