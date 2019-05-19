«سيادة انترناشيونال» تطور بناءين لـ«ميرال» على جزيرة ياس

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت «ميرال»، مطور الوجهات في أبوظبي، صفقة لبيع قطعتي أرض «ياس باي» مع شركة «سيادة انترناشيونال للتطوير العقاري»، والتي ستقوم بدورها بتطوير بناءين سكنيين على الواجهة البحرية.

ويوفر مشروع «ياس باي» ـ الواجهة البحرية المرتقبة على جزيرة ياس للسكن والعمل والترفيه ـ قطع أراض سكنية وتجارية للمستثمرين والشركاء المحتملين.

وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»: «يسعدنا اليوم أن نعلن على إتمام عملية بيع أول قطعتي أرضٍ للتطوير السكني في (ياس باي) مع شركة (سيادة انترناشيونال للتطوير العقاري).

وأضاف الزعابي قائلاً: «مع التغييرات التي أقرتها حكومة أبوظبي مؤخراً على القوانين، والتي تسمح للأجانب بالتملك الحر للأراضي والتطوير العقاري في مناطق مخصصة لذلك، أصبح مشروع (ياس باي) في جزيرة ياس الآن على الخريطة العالمية كوجهة للاستثمار العقاري».

ومن جانبه، قال شوقي دراجي، الرئيس التنفيذي لشركة (سيادة انترناشيونال للتطوير العقاري): «يسعدنا أن نستثمر في (ياس باي) وأن نقدم مشاريعنا في وجهة مشوقة كهذه. ونتطلع إلى أن نعكس رؤية (ميرال) عبر توفير تجارب فريدة وغامرة وذلك من خلال تحويلنا لهذه الأراضي إلى مجمعات سكنية حيوية حيث ستقوم بتطوير وحدات سكنية ذات إطلالات مباشرة على الواجهة البحرية لياس باي».

ويتم إنجاز الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع «ياس باي»، أحدث الإضافات إلى محفظة استثمارات شركة «ميرال»، وفقاً للجدول الزمني الموضوع لها، حيث شهد هذا المشروع مؤخراً إتمام الأعمال الخرسانية للفندق الأول، الذي ستشغله علامة «هيلتون».