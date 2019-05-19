إشادة دولية باستراتيجية الاتصال المؤسسي في جمارك دبي

المصدر: دبي- البيان

أشادت منظمة الجمارك العالمية باستراتيجية الاتصال المؤسسي التي تطبقها دائرة جمارك دبي لنشر التوعية بدور العمل الجمركي في تنمية الاقتصاد وحماية المجتمع.

وأعرب لودوفيتش ثاناي رئيس وحدة الاتصال والفعاليات والتخطيط الاستراتيجي بالمنظمة خلال زيارته جمارك دبي عن عزم الوحدة الاستفادة من تجربة الاتصال المؤسسي بجمارك دبي في تطوير برامج للاتصال والتواصل ذات قيمة مضافة في منظمة الجمارك العالمية..

وثمن لودوفيتش ثاناي الأداء الفعال للإدارة الذي ينعكس جلياً في حضور الدائرة المتميز والإيجابي في الإعلام العالمي من خلال نشر الوعي بدورها المتميز ومبادراتها التطويرية المبتكرة في مجال تسهيل التجارة المشروعة وتعزيز الأمن والالتزام ومكافحة التهريب وحماية المجتمع ودعم التعاون الجمركي الدولي في مختلف جوانب العمل الجمركي.

من جانبه قدم خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي عرضاً حول استراتيجية الاتصال المؤسسي وارتباط أهدافها مع أهداف وغايات الخطة الاستراتيجية الخمسية للدائرة. مشيرا إلى أن تطبيق استراتيجية الاتصال يخضع لتقييم ربع سنوي وفق مؤشرات أداء ومنهجيات واضحة تشمل كل مكونات وأقسام الاتصال إضافة إلى العلاقات الخارجية.