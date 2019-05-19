غرفة عجمان تعرّف بأهم الفرص الاستثمارية في ملتقاها الرمضاني

المصدر: دبي- وام

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان الملتقى الرمضاني الدبلوماسي السنوي، بحضور السفراء والقناصل ورؤساء وممثلي المجالس التجارية من مختلف الدول العربية والأجنبية، بهدف زيادة التعاون وتعزيز الشراكات الدولية، والتعريف بأهم الفرص الاستثمارية والمقومات الاقتصادية المتنوعة.

حضر الملتقى بفندق مدينة جميرا محمد علي الجناحي مدير عام غرفة عجمان بالإنابة، وناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم الأعضاء، وموظفو الغرفة، وممثلو عدد من الجهات الحكومية ورجال الأعمال والتجار والقطاع السياحي في إمارة عجمان.

وأكد محمد الجناحي أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التواصل المباشر والفعال مع ممثلي الدول المشاركة في الملتقى، وزيادة التعاون الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري واستعراض أهم الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات السياحية والتعليمية والصحية وغيرها.

وأوضح أن غرفة عجمان حريصة على تنظيم الملتقى الرمضاني الدبلوماسي سنوياً بتوجيهات من مجلس إدارتها، ضمن خطتها لزيادة تعاونها الخارجي مع مختلف الدول واستعراض أهم المقومات الاقتصادية للإمارة والفرص المتنوعة في مختلف المجالات».