تريليون درهم ناتج الإمارات المتوقّع في 2019 1.67

المصدر: دبي - وائل الخطيب

توقع موقع «سكوب إمبير»، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات من 432 مليار دولار في عام 2018، إلى 455.5 مليار دولار (1.67 تريليون درهم) في 2019.

وقال تقرير للموقع: «فاجأت هذه الزيادة والتوقعات الواعدة الكثيرين، بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2015 و2016، وهناك العديد من القطاعات في البلاد الآن في طور الازدهار، وهو ما يفسر سبب استمرار الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد في النمو».

وأضاف إن قطاع السياحة ضمن القطاعات الأخرى التي لا تزال تواصل النمو، حيث أظهرت تقارير الربع الأول للسياحة في دبي نمواً، فقد استقبلت المدينة 4.75 ملايين زائر دولي، بما يؤدي إلى نمو صناعة البناء والتشييد.

كما يشهد قطاع الأفلام والتلفزيون في الإمارات نمواً مطرداً، ويتطلع الكثير من منتجي الأفلام الهوليودية وغيرهم من منتجي الأفلام الغربية إلى الدولة والمناطق المحيطة بها لتطوير صناعة الأفلام السينمائية.

ومن المتوقع أن تنمو صناعة الإعلام في المنطقة بنسبة 7.4٪ هذا العام لتصل إلى 35 مليار دولار بحلول عام 2020.