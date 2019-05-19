إصدار نظام إعادة التأمين في يوليو

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال إبراهيم الزعابي، المدير العام لهيئة التأمين، إن الهيئة تستعد لإصدار نظام إعادة التأمين في الدولة خلال شهر يوليو المقبل.

وأضاف في تصريحات، أن الهيئة تشجع على وجود شركة إعادة تأمين محلية، من شأنها تقليص حجم الأموال المرحلة لشركات إعادة التأمين الأجنبية، موضحاً أن شركات التأمين المحلية تحقق تحسناً ملحوظاً في نتائجها المالية متخذة اتجاهاً صاعداً، لافتاً إلى أن 98% من الشركات المحلية التزمت بتطبيقات الملاءة المالية التي أصدرتها الهيئة.

وذكر أن الهيئة لديها ارتياح لعملية التنافس القائمة بين الشركات في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن التنافس الحالي يعود بالنفع أخيراً على خدمة المستهلك.

وأكد أن الهيئة لا تنوي إزالة حدود تعريفة وثائق السيارات في الوقت الراهن، موضحاً أن أحد الطلبات التي وصلت الهيئة، كان لإزالة الحد الأدنى، والإبقاء على الحد الأعلى، وهذا أمر غير منطقي. وذكر أنه يمكن لشركات التأمين بيع وثائق السيارات دون الحد الأدنى ضمن شروط محددة، ترتبط بأصحاب السجلات النظيفة وولاء العملاء بنسبة 30%.