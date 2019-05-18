جافزا: برنامج جديد لإعادة الضمانات البنكية لعملائنا بدءا من سبتمبر

المصدر: وام

أعلنت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) عزمها إعادة الضمانات البنكية لعملائها من خلال برنامج جديد لحماية القوى العاملة و المقرر إطلاقه في سبتمبر المقبل .

و توفر هذه الخطوة مزايا إضافية لموظفي الشركات و تضخ 1.3 مليار درهم في اقتصاد دبي و يمكن للشركات إعادة استثمار الضمانات في عملياتها التشغيلية وتعزيز أعمالها وذلك سعياً منها لتشجيع سهولة ممارسة الأعمال ودعماً لعملائها.

يأتي القرار في سياق دعم الأهداف التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ويعد نقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية بموجب مبادرة النظام التأميني الجديد من حكومة الإمارات لحماية الأجور.

و قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وسلطة المنطقة الحرة لجبل علي إن جافزا ترحب بمبادرة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي من شأنها دفع البلاد قدماً في الاتجاه الصحيح.. مشيرا الى أن الموظفين أهم أصول الشركات.. وأكد إلتزامهم بتزويدهم ببيئة عمل عادلة تضمن حصولهم على جميع الحقوق والامتيازات والحماية التي ينبغي منحها لهم بوصفهم مساهمين أساسيين في اقتصاد الإمارات.

و أوضح أنه من خلال برنامج حماية القوى العاملة تسعى " جافزا " إلى رفع مستوى القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تزويد الشركات بنموذج يمكنهم تبنيه بنجاح و المساعدة في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفق وثيقة الخمسين.

و بموجب البرنامج الجديد لحماية القوى العاملة ستستفيد الشركات من التغطية التأمينية التي من شأنها المساعدة على حماية أجور الموظفين في حال التخلف عن سدادها .

ومن المقرر توسيع التغطية لتشمل جميع الموظفين الحاليين الذين هم على كفالة جافزا وسيتم تطبيقها بشكل افتراضي على أي عمال جدد من وقت حصولهم على تأشيرات العمل حتى شهرين بعد انتهاء صلاحيتها.