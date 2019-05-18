«جي تي آر»: دبي مكان رائع للاستقرار ومزاولة الأعمال التجارية

المصدر: دبي ـ سيد صالح

وصفت مؤسسة غلوبال تريد ريفيو «جي تي آر» البريطانية دبي بأنها مكان رائع للعيش والاستقرار ومزاولة الأعمال التجارية.

ونشرت المؤسسة على موقعها الشبكي تقريراً عن سهولة مزاولة السيدات للأعمال التجارية في الإمارات، وبصفة خاصة في دبي.

وذكرت «جي تي آر» في تقريرها أن دبي تغيرت كثيراً في غضون سنوات قليلة، فصارت مدينة دولية قادرة على اجتذاب الشركات ورؤوس الأموال العالمية التي توافدت على المدينة بغزارة. وأضاف التقرير أن دبي باتت أكثر تنوعاً.

وتطرق التقرير عن تضييق الفجوة بين النوعين في ممارسة الأعمال التجارية في دولة الإمارات، فذكر أن رؤية الإمارات 2021 تطمح لأن تكون الإمارات من بين أفضل 25 على مستوى العالم في تحقيق التوازن بين النوعين.

وأكد تقرير «جي تي آر» أن هذا الهدف شديد الطموح، إلا أن هناك مكاناً واحداً قادراً على تحقيقه، ألا وهو دولة الإمارات.