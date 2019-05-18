«كوليرز»: الإمارات تتبنى أهدافاً طموحة للثورة الصناعية الرابعة

المصدر: دبي ـ البيان

أكد يان ألبرت، المدير الإقليمي رئيس قسم الأبحاث والتقييم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة «كوليرز إنترناشيونال» الكندية للأبحاث والاستشارات، أن الإمارات تتبنى أهدافاً طموحة فيما يتعلق بالثورة الصناعية الرابعة. وأجرى ألبرت مقابلة صحفية أخيراً قال فيه ان الإمارات ودبي لهما تجارب ناجحة مع هذه الثورة، ومن أهمها النقل الذكي. وأضاف أن الإمارات وضعت استراتيجية خاصة للثورة الصناعية الرابعة، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية تسير جنباً إلى جنب مع الاهتمام بتطبيقات الذكاء الاصطناع.

وأوضح ألبرت أن من أهم القطاعات التي تركز عليها الإمارات ضمن استراتيجيتها للثورة الصناعية الرابعة السياحة العلاجية، حيث تعتزم الإمارات تعزيز منشآتها ومرافقها المخصصة للسياحة العلاجية اعتماداً على البنية التحتية القوية فائقة الحداثة التي تمتلكها الإمارات بالفعل في قطاع الرعاية الصحية. وأضاف ألبرت أن من أهم التقنيات الحديثة التي تراهن عليها الإمارات أيضاً في الثورة الصناعية الرابعة تقنية الطب الدقيق، والمعروفة أيضاً باسم تقنية «الطب المنفرد»، والتي تهتم بدراسة خرائط الجينات البشرية «الجينوم»، مؤكداً أن الإمارات تعتزم تكثيف أبحاثها في هذا الفرع من الطب.