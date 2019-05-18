«خطوط إنديا» تضيف رحلتين إلى دبي بدءاً من 1 يونيو

المصدر: دبي ـ البيان

تعتزم شركة «خطوط إنديا»، الناقلة الوطنية الرسمية للهند، تشغيل رحلتين إضافيتين إلى دبي اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، وفقاً لما نشرته أمس شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية.

وذكرت الشبكة أن تسيير الرحلتين الإضافيتين يهدف إلى ملء الفراغ الناشئ في الرحلات من الهند إلى دبي، بعد أن علقت شركة «خطوط جيت» الهندية رحلاتها بدءاً من تاريخ 17 أبريل الماضي. وأفادت «سي إن بي سي» بأن الرحلتين الإضافيتين ستنطلقان اعتباراً من تاريخ الأول من يونيو المقبل، وكلاهما ستعملان على متن طائرتين من طراز «بوينغ دريملاينر 787». وستغادر الرحلة الأولى من دلهي، العاصمة السياسية للهند، فيما ستغادر الأخرى من مومباي، العاصمة المالية.