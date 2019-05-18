«أمازون» تفتح سوق الإمارات أمام التجار الهنود

المصدر: دبي ـ سيد صالح

بات بوسع التجار الإلكترونيين الهنود الآن التطلع إلى قاعدة عملاء جديدة خارج بلادهم، وتحديداً في الشرق الأوسط، وخاصة في الإمارات في ظل ترتيبات تتخذها حالياً «أمازون» للتسوق الإلكتروني لفتح أعمالها في المنطقة.

ووفقاً لما نشرته أمس صحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية تعتزم «أمازون» منح تراخيص للتجار الإلكترونيين الهنود للعمل عبر منصتها للتسوق الإلكتروني في الإمارات والبيع مباشرة إلى المتسوقين داخل الدولة.

وأضافت الصحيفة أن التراخيص تتضمن السماح بإبرام صفقات بين شركات التجارة الإلكترونية في الهند ونظيراتها في الإمارات، ما يمنح الشركات الهندية بُعدَاً جديداً وسوقاً جاهزة جديدة تماماً.

وغيرت «أمازون» الشهر الماضي الاسم التجاري لمنصتها للتسوق الإلكتروني في الإمارات إلى «Amazon.ae»، بعد أن كان «سوق. كوم».