دبي تستقطب مليون زائر من غرب أوروبا في 3 أشهر

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

بلغ عدد زوار دبي من أوروبا الغربية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 1.09 مليون زائر يشكلون 23% من مجمل عدد زوار دبي خلال الفترة نفسها وبما يعادل أكثر من 12 ألف زائر يومياً بحسب بيانات رسمية صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وأظهرت البيانات، أن المملكة المتحدة تصدرت الأسواق الأوروبية من حيث عدد الزوار القادمين إلى دبي، والذي وصل إلى 327 ألف زائر يشكلون 30% من إجمالي عدد الأوروبيين في دبي. حيث جاءت المملكة المتحدة في المركز الثالث من حيث أهم الأسواق السياحية للإمارة بعد الهند والسعودية.

وارتفع عدد الزوار من ألمانيا 5% إلى 204 آلاف زائر، بينما سجلت فرنسا نمواً بنسبة 17% وهي الأعلى بين الأسواق الأوروبية ليصل عدد الزوار الفرنسيين إلى 121 ألف زائر مقارنة مع 103 آلاف زائر فرنسي في دبي خلال الربع الأول من العام الماضي.

ونما عدد القادمين من إيطاليا بنسبة 1% إلى 81 ألف زائر، ومن هولندا بنسبة 6% إلى 48 ألف زائر.