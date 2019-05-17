«دانة غاز»: الإدراج بمؤشر «إم إس سي آي» للشركات الصغيرة إنجاز مهم

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «دانة غاز»، أكبر شركة إقليمية خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، إدراجها ضمن مؤشر الشركات الصغيرة الخاص بمؤسسة «مورغان ستانلي» (إم إس سي آي)، وذلك اعتباراً من 27 مايو.

قال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: يشكل إدراج دانة غاز ضمن مؤشر مورغان ستانلي للشركات الصغيرة إنجازاً مهماً يرسّخ مكانة الشركة الرائدة، ويعزز جاذبيتها للمؤسسات الاستثمارية، ويعكس ذلك التقدم الذي حققناه خلال العام الماضي.

لا سيما التوصل إلى اتفاقية تسوية نهائية وكاملة في إقليم كردستان العراق، ونجاحنا في استكمال مشروعين مهمين خلال عام 2018، الأمر الذي عزز إنتاجيتنا بشكل كبير وسيسهم بزيادة في الإيرادات السنوية هذا العام تُقدر بـ 50 مليون دولار. ويضم مؤشر «إم إس سي آي» للشركات الصغيرة شركات ذات رأسمال صغير من 24 دولة من الأسواق الناشئة حول العالم.

ويصل مجموع الشركات المدرجة في المؤشر اليوم إلى 1571 شركة أي نحو 14% من قيمة رأس المال المعدل لأسهم حرة التداول في الأسواق لكل دولة. ويركز مؤشر MSCI للشركات الصغيرة بشكل أكبر على الخصائص الاقتصادية والقطاعية المحلية بالمقارنة مع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة. ونجحت دانة غاز بالدخول إلى هذا المؤشر العالمي، الذي يضم 23 دولة من الأسواق الناشئة منها دولة الإمارات.