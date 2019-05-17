«مصدر» تكرّم رعاة وشركاء أسبوع أبوظبي للاستدامة

كرّمت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» مجموعة من الرعاة والشركاء الرئيسيين الذين شاركوا في دورة العام 2019 من أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي يعد أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة على مستوى الشرق الأوسط.

وخلال أمسية رمضانية، توجّه محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، بالشكر والامتنان لممثلي نحو 20 شركة ومؤسسة ساهمت في دعم دورة هذا العام من أسبوع أبوظبي للاستدامة بصفتها جهة راعية أو شريكة.

وخلال كلمة ألقاها في أمسية السحور التي نظمتها «مصدر» في فندق ريكسوس السعديات بأبوظبي، أوضح الرمحي أن الجميع يتشاركون الالتزام بالعمل على تحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات تكريساً لرؤية الأب المؤسس الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، بتحويل التطلعات إلى قرارات، وترجمة الأفكار المبتكرة إلى حلول ملموسة، وضمان مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة.

وأضاف: «بفضل الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في الإمارات، ودعم الرعاة والشركاء، بات أسبوع أبوظبي للاستدامة يمثل منصة رئيسية لمناقشة قضايا الاستدامة وتطورات قطاع الطاقة النظيفة.

وقد ساهم الأسبوع في منح الآخرين الثقة للإعلان عن أهداف طموحة، وضخ الاستثمارات في هذا المجال، فضلاً عن إشراك شرائح أوسع من المجتمع في مواجهة تحديات الاستدامة المشتركة والتي لا تقتصر على رجال الأعمال وصناع القرار ضمن القطاعين العام والخاص، بل وتشمل أيضاً جيل الشباب من قادة الاستدامة».

ومن جهتها، أكدت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر»، أن أسبوع أبوظبي للاستدامة حقق تطوراً كبيراً حتى بات منصة مهمة لا تقتصر على مساهمة القطاع الحكومي والشركات التجارية، بل تمتد لتشمل رواد التكنولوجيا والشباب وكافة فئات المجتمع، وقالت: إن تبني رؤية مشتركة وتضافر الجهود هو السبيل لتحقيق نقلة نوعية وتحوّل إيجابي، معبّرة عن ثقتها بتحقيق أهداف الاستدامة المشتركة عبر تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف الأطراف.

وكان أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019 شهد الإعلان عن صفقات بقيمة إجمالية تقارب 11 مليار دولار، واستقطاب أكثر من 38 ألف مشارك من 170 دولة و850 شركة عارضة. وتعقد دورة 2020 في الفترة بين 11-18 يناير المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».