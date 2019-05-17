2.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 2.9 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 827 مبايعة بقيمة 1.6 مليار درهم، منها 79 مبايعة للأراضي بقيمة 700 مليون درهم و748 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 900 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 74 مليون درهم بمنطقة القوز الصناعية الثانية تليها مبايعة بقيمة 72 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني ومبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى.

وتصدرت وادي الصفا 6 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 35 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 63 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14 مليوناً بمنطقة المركاض ومبايعة بقيمة 13 مليون درهم في جميرا الأولى.

وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 128 مبايعة بقيمة 145 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيل 72 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم والثالثة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 68 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.3 مليار درهم منها 72 رهن أراض بقيمة 1.1 مليار درهم و116 رهن فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 250 مليون درهم ورهن بمنطقة القوز الصناعية الثانية بقيمة 150 مليون درهم.