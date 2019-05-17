مجموعة الفطيم تطلق «سنيار» للمواهب الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة الفطيم إطلاق برنامج «سنيار» لتطوير المواهب الإماراتية الناشئة بالمجموعة. ويعد البرنامج من البرامج الرائدة في الدولة، ويأتي تماشياً مع رؤية ومبادرات حكومة الإمارات للمسرعات الرامية إلى تمكين كافة الإمكانيات والمهارات لدى مواطنيها عبر تعزيز ورعاية واستقطاب أفضل المواهب والاحتفاظ بها ضمن المجموعة.

ويعني اسم «سنيار» بالعربية واللهجة الإماراتية المحلية الأثر الذي يتركه خوض القارب عبر الماء، وتم اقتباس هذا الاسم ليبين كيفية توجيه الموظفين إلى المسار الصحيح في مسيرتهم المهنية من خلال تطوير وتمكين مهاراتهم.

ومن خلال برنامج «سنيار» المصمم خصيصاً لتحقيق هذا الهدف، تشجع المجموعة الموظفين على تولي زمام الأمور المرتبطة بتطوير مسارهم المهني للارتقاء إلى أعلى المستويات على كافة الأصعدة. كما أن البرنامج سيمكّن موظفي الفطيم من اكتشاف وصقل مواهبهم وتعزيز نقاط القوة لديهم للوصول لأعلى الإمكانيات المهنية. والجدير بالذكر أن المجموعة تضم ما يزيد على 200 شركة تابعة و42,000 موظف في 25 دولة.

وقال عبدالرحمن صقر، رئيس الموارد البشرية في مجموعة الفطيم للسيارات والخدمات المساندة لمجموعة الفطيم: «تعد الإمارات دولة ذات طابع عالمي يستقطب العديد من الجنسيات المتنوعة، حيث إن الموارد البشرية تمثل أحد أهم وأبرز العوامل للتقدم والنمو. وبالمثل، يطبق الأمر ذاته بمجموعة الفطيم، فالمواهب العاملة لدينا تمثل أهم دعائمنا ومنابع التميز لدينا.

حيث إننا ندرك أن الاستثمار في تطويرهم هو أهم أولوياتنا. تم إطلاق برنامج «سنيار» لضمان تطبيق آلية فاعلة للإشراف على تطوير المواطنين من أصحاب المواهب المتميزة لبناء قدراتهم ومؤهلاتهم الوظيفية. والجدير بالذكر، الدور الحيوي الذي لعبته القيادة في المجموعة في إعداد وتصميم البرنامج لكونه يندرج ضمن التزامنا طويل الأمد في تطوير وتمكين العناصر الإماراتية الشابة الواعدة.

مبادرة جديدة

يعد برنامج «سنيار» مبادرة جديدة تأتي في إطار التزام مجموعة الفطيم تجاه تسريع تنمية المواهب الوطنية كشركة إماراتية كبرى، حيث سيساعد البرنامج الإماراتيين على تطوير الإمكانيات المهنية لديهم من خلال مجموعة من أدوات التقييم وتقديم حلول متخصصة صممت بناء على احتياجات كل فرد. ويساهم البرنامج في رسم المسار الوظيفي لهم من خلال تقديم برامج الإرشاد والتوجيه والمسرعات والتطوير وغيرها.