«بومبارديه» تطلق محطة صيانة بدبي

المصدر: دبي- أشرف رفيق

وقعت شركة بومبارديه الكندية لتصنيع الطائرات اتفاقية مع جيتيكس لخدمات الطيران لفتح محطة صيانة في دبي.

ويأتي فتح المحطة في دبي عقب إعلان أحد عملائها الكبار عن تعزيز خبراتها في جميع أنحاء العالم.وستقوم محطة الصيانة الجديدة بتوفير خدمات الصيانة في جميع الأوقات، وبناء نظام صيانة مبرمج خلال الأشهر المقبلة. والمهندسون الذين سيعملون في محطة الصيانة مؤهلون لإصلاح طائرات تشالنجر وجلوبال، بما فيها جلوبال 7500، أهم منتجات شركة بومبارديه.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان للشركة، بأن تلك الخطوة تتكامل مع نشر خدمات الصيانة الشاملة التي توفرها الشركة وشبكة الدعم في الشـرق الأوسـط والعالــم.